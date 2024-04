У Міноборони США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по цивільних об'єктах»

Помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер назвала атаки на російські НПЗ - «ударами по цивільних об'єктах». Відео з відповіддю Волландер опублікував український кореспондент «Голосу Америки» у Пентагоні Остап Яриш.

Rep. Austin Scott: Чи не повинні українські атакувати олію та gas infrastructure в Russia?



Assistant Secretary of Defense Dr. Celeste Wallander: Ми маємо сумніви про striking на цивільних тарифах. ... This is Ukraine's sovereign decision, але we express those concerns. pic.twitter.com/KXJMB7bWy5