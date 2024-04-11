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У Міноборони США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по цивільних об'єктах»

11 квітня 2024, 09:45

У Міноборони США назвали атаки на НПЗ РФ «ударами по цивільних об'єктах»

Помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер стурбована ударами по НПЗ РФ Помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер стурбована ударами по НПЗ РФ

Помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер назвала атаки на російські НПЗ - «ударами по цивільних об'єктах». Відео з відповіддю Волландер опублікував український кореспондент «Голосу Америки» у Пентагоні Остап Яриш.


«Ми стурбовані ударами по цивільних об'єктах. ...Це суверенне рішення України, але ми висловлюємо занепокоєння», — заявила Волландер.

Сенатор від Республіканської партії США Остін Скотт запитав помічницю міністра оборони США: коли росіяни б'ють по нафтогазовій та енергетичній інфраструктурі України, чому в адміністрації Байдена невдоволені ударами у відповідь по російських НПЗ? Волландер відповіла, що це є одним з елементів європейської демократії.

Своєю чергою республіканець Остін Скотт зазначив, що не можна перемогти у війні, якщо не відповідати на удари.

«Мені здається, ми повинні знищити їх», — додав він.

Раніше, 11 квітня 2024 року, російська окупаційна армія знову завдала удару по об'єктах критичної інфраструктури України, випустивши понад 40 ракет і ще близько 40 ударних дронів.

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