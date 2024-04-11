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Литва передала Украине очередную партию военной помощи

11 апреля 2024, 13:59

Литва передала Украине очередную партию военной помощи

Сегодня, 11 апреля, Украина получила от Литвы очередную партию военной помощи. Речь идет о БПЛА, генераторах и раскладушках для украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

«Литва постоянно поддерживает Украину. Мы помогаем Украине всеми возможными способами и ищем способы увеличить эту помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу», — заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.

В оборонном ведомстве уточнили, что Литва уже поставила 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи патронов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, а также систему дистанционного подрыва RISE-1.

С начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 миллионов евро.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский во время Дельфийского форума заявил, что проиграть в войне с Россией можно если терять территории, соответственно терять и людей. А двигаясь шаг за шагом назад, можно потерять государство. 

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