Литва передала Украине очередную партию военной помощи

Сегодня, 11 апреля, Украина получила от Литвы очередную партию военной помощи. Речь идет о БПЛА, генераторах и раскладушках для украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.



«Литва постоянно поддерживает Украину. Мы помогаем Украине всеми возможными способами и ищем способы увеличить эту помощь. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, вносят решающий вклад в борьбу Украины за свободу», — заявил министр национальной обороны Лауринас Кащюнас.



В оборонном ведомстве уточнили, что Литва уже поставила 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры M577, системы защиты от дронов, зимнее снаряжение и десятки тысяч комплектов теплой одежды, тысячи патронов для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, а также систему дистанционного подрыва RISE-1.



С начала полномасштабной войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму около 610 миллионов евро. В этом году уже было предоставлено около 84 миллионов евро.



Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский во время Дельфийского форума заявил, что проиграть в войне с Россией можно если терять территории, соответственно терять и людей. А двигаясь шаг за шагом назад, можно потерять государство.