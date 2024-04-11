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Литва передала Україні чергову партію військової допомоги

11 квітня 2024, 13:59

Литва передала Україні чергову партію військової допомоги

Сьогодні, 11 квітня, Україна одержала від Литви чергову партію військової допомоги. Йдеться про БПЛА, генератори та розкладачки для української армії. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Литви.

«Литва постійно підтримує Україну. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами та шукаємо способів збільшити цю допомогу. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять вирішальний внесок у боротьбу України за свободу», — заявив міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас.

В оборонному відомстві уточнили, що Литва вже поставила 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери M577, системи захисту від дронів, зимове спорядження та десятки тисяч комплектів теплого одягу, тисячі набоїв для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, а також систему дистанційного підриву RIS.

Від початку повномасштабної війни Литва надала Україні військову допомогу на суму близько 610 мільйонів євро. Цього року вже надано майже 84 мільйонів євро.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський під час Дельфійського форуму заявив, що зазнати поразки у війні з Росією можна, якщо втрачати території, відповідно втрачати і людей. А рухаючись крок за кроком назад, можна втратити державу.

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