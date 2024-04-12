Оккупанты пытаются продвинуться в сторону Курахового

Российские оккупанты давят на Авдеевском направлении, пытаются продвинуться в сторону Курахового Донецкой области. Об этом отметил командир подразделения БпАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич, передает «Эспрессо».



«Враг несколько изменил общую концепцию наступления. Россияне пробуют пробить основное направление, где есть бронетехника, которое направлено в сторону на Курахово», — отметил он.



По словам Мазевича, на Авдеевском направлении россияне пытаются использовать тактику смешанных штурмов. В частности, в одних частях полосы разграничения ответственности Сил обороны можно наблюдать наступление россиян с помощью бронетанковых соединений. В других частях военные РФ пытаются использовать пехотную тактику, тактику малых и крупных группировок, которые могут наступать. Особенно это наблюдается в темное время суток.



Ранее мы писали, что российская армия продолжает продвижение на север от Бердычей Донецкой области.