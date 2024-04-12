Російські окупанти намагаються просунутися у бік Курахового

Російські окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку, намагаються просунутися у бік Курахового на Донеччині. На цьому наголосив командир підрозділу БпАК у складі 3-ї окремої штурмової бригади Вадим Мазевич, – передає «Еспресо».



«Ворог дещо змінив загальну концепцію наступу. Росіяни намагаються пробити основний напрямок, де є бронетехніка, яка спрямована у бік на Курахового», — зазначив він.



За словами Мазевича, на Авдіївському напрямку росіяни намагаються скористатися тактикою змішаних штурмів. Зокрема, в одних частинах смуги розмежування відповідальності Сил оборони можна спостерігати наступ росіян за допомогою бронетанкових з'єднань. В інших частинах військові РФ намагаються задіювати піхотну тактику, тактику малих та великих угруповань, що можуть наступати. Зокрема це спостерігається за темної пори.



Раніше ми писали, що російська армія продовжує поступ на північ від Бердичів Донецької області.