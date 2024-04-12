Російський Бєлгород атакував безпілотник: двоє людей постраждали, пошкоджена будівля «Газпрому»

БПЛА влучив у будівлю «Газпрому» у Бєлгороді

У Бєлгороді РФ сьогодні, 12 квітня, знову чули вибухи. Місто потрапило під обстріл, є постраждалі. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.



Наголошується, що безпілотник врізався в адміністративну будівлю ресурсопостачального підприємства.



«Постраждали дві людини: в одного чоловіка осколкове поранення нижньої кінцівки, у другого – осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок», — зазначив Гладков.



Крім того, пошкоджено фасад будівлі.



«Новини Донбасу» визначили, що йдеться про будівлю «Газпрому». Там, зокрема, розташований центр обслуговування клієнтів та аварійно-диспетчерська служба.



Раніше ми писали, що Бєлгородська область вкотре була обстріляна 3 квітня. Унаслідок атаки є пошкодження.