Число погибших в результате ракетного удара по Николаеву и Одессе возросло: детали

Число жертв после ракетной атаки в Николаеве и Одессе возросло

Сегодня, 12 апреля, в больнице скончался 37-летний мужчина, получивший тяжелые ранения после ракетного удара по Николаеву. Таким образом количество жертв увеличилось до пяти, сообщает Офис Генпрокурора.



«В настоящее время пять гражданских погибли. Четыре человека получили ранения», — говорится в сообщении генпрокурора.



Также стало известно, что число погибших в результате атаки РФ по Одесской области 10 апреля увеличилось до шести.



«К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина», — добавили правоохранители.



Ранее, 11 апреля, около 12.00 вооруженные силы России нанесли ракетный удар по городу Николаеву.







Напомним, что армия оккупантов атаковала Одесский район 10 апреля, предварительно использовав баллистическую ракету «Искандер-М».