Оккупанты ударили по Николаеву: есть жертвы и пострадавшие

Российские воска сегодня, 11 апреля, в очередной раз атаковали Николаев. Известно о погибших и пострадавших. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.



Воздушная тревога в городе началась в 12:01, а через полчаса прозвучал отбой.



По словам Кима, в результате атаки россиян, по предварительной информации, 2 человека погибли, 4 — получили ранения.



Пока неизвестно, какое оружие использовала РФ для обстрела.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 10 апреля обстреляла Донецкую область. В результате ударов двое жителей получили ранения.