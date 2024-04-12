Число загиблих внаслідок ракетного удару по Миколаєву та Одесі зросло: подробиці

Кількість жертв після ракетної атаки в Миколаєві та Одесі зросла

Сьогодні, 12 квітня, у лікарні помер 37-річний чоловік, який зазнав тяжких поранень після ракетного удару по Миколаєву. Тож кількість жертв зросла до п'яти, – повідомляє Офіс Генпрокурора.



«Наразі п’ятеро цивільних загинуло. Четверо дістали поранення», — йдеться у повідомленні генпрокурора.



Також стало відомо, що кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Одеській області 10 квітня збільшилася до шести.



«На жаль, сьогодні у лікарні помер 56-річний чоловік», — додали правоохоронці.



Раніше, 11 квітня, близько 12.00 збройні сили Росії завдали ракетного удару по місту Миколаєву.







Нагадаємо, що армія окупантів атакувала Одеський район 10 квітня, попередньо, використавши балістичну ракету «Іскандер-М».