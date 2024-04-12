В Криворожском районе ПВО сбила российскую ракету: известно о пожаре и пострадавшей

Сегодня днем, 12 апреля, жители Криворожского района услышали взрывы. Как выяснилось, это была работа ПВО, российскую ракету сбили военнослужащие. Однако в результате атаки пострадала девушка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



По словам Лысака, из-за падения обломков произошел пожар, повреждена крыша частного дома. Травмировалась 28-летняя девушка.



«У нее рана кисти, но состояние удовлетворительное», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в Криворожском районе Днепропетровской области 12 апреля из-за падения обломков сбитого дрона-камикадзе РФ на объекте энергетической инфраструктуры вспыхнул пожар. Его уже локализовали.