У Криворізькому районі ППО збила російську ракету: відомо про пожежу та постраждалу

Сьогодні вдень, 12 квітня, жителі Криворізького району чули вибухи. Як з'ясувалося, це була робота ППО, російську ракету збили військовослужбовці. Проте внаслідок атаки постраждала дівчина. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



За його словами, через падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено дах приватного будинку. Травмувалася 28-річна дівчина.



«У неї рана кисті, але стан задовільний», — резюмував Лисак.



Раніше ми писали, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області 12 квітня через падіння уламків збитого дрону-камікадзе РФ на об'єкті енергетичної інфраструктури сталася пожежа. Вогонь вже локалізували.