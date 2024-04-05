В результате обстрелов в Горловке пострадали семь человек

Во временно оккупированной Горловке в результате утренних обстрелов пострадали семь человек, заявил глава оккупационной администрации города Иван Приходько.



Местные жители в чатах писали, что город «трясет» с раннего утра. Слышны как исходящие звуки залпов, так и входящие.



По данным местного пропагандистского агентства новостей, в зоне обстрелов, преимущественно, Никитовский и Центрально-Городской районы. Сообщается о повреждении домов и двух автобусов.



Напомним, два мирных жителя оккупированной территории Донецкой области погибли, один получил ранения в результате обстрелов 22 марта.