В окупованій Горлівці поранено 10 рятувальників — «ДНР»

В окупованій Горлівці 12 квітня десять рятувальників постраждали внаслідок атаки безпілотника. Про це заявили в угрупуванні «ДНР». Там стверджують, що співробітники «МНС» гасили пожежу в приватному будинку, яка спалахнула внаслідок скидання боєприпасу з безпілотника. Потім дрон атакував повторно.



Також пошкоджено два пожежні автомобілі.



Пошкоджено житловий будинок та Благовіщенський храм у Микитівському районі Горлівки.



Крім того, у Петрівському районі окупованого Донецька внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА поранено літнього чоловіка.