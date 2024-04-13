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Более 2 тысяч обстрелов за сутки: куда били оккупанты в Донецкой области

13 апреля 2024, 11:11

Более 2 тысяч обстрелов за сутки: куда били оккупанты в Донецкой области

Более 2 тысяч обстрелов за сутки: куда били оккупанты в Донецкой области

В течение суток армия РФ обстреляла Донецкую область 2226 раз. Как сообщили в Национальной полиции области, оккупанты били из авиации, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Попадания зафиксированы в восьми населенных пунктах: городах Константиновка, Красногоровка, поселках Острое, Нью-Йорк, Очеретино, селах Багатыр, Карловка, Птичье.

Повреждены 45 гражданских объектов — 24 жилых дома, почта, магазины, критическая инфраструктура, автотранспорт.

Красногоровку российские войска атаковали из артиллерии — убили человека, еще одного ранили. Разрушениям подверглись два частных дома.

«Ураганами» армия оккупанта накрыла Нью-Йорк. Погиб человек, двое получили травмы. Повреждены три частных дома.

Две авиабомбы КАБ-250 оккупанты сбросили на Багатыр — повредили два дома, магазин, почту, админздание.

Из РСЗО «Смерч» российская армия ударила по рынку в Константиновке. Пятеро мирных жителей получили ранения. Повреждены десять домов, магазин, пять гражданских автомобилей, шесть придомовых газопроводов, электросети.

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