В Донецкой области за сутки обстрелами ранены 8 человек, двое — погибли

За пятницу, 12 апреля, российская оккупационная армия обстрелами ранила 8 жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



В результате атак погибли один житель Красногоровки и один житель Нью-Йорка. В этих же городах три человека ранены. Еще пятеро ранены в Константиновке.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области, по данным украинских властей, 1912 человек погибли и 4796 ранены. Общее количество жертв в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.