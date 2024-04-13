Понад 2 тисячі обстрілів за добу: куди били окупанти на Донеччині

Протягом доби армія РФ обстріляла Донецьку область 2226 разів. Як повідомили у Національній поліції області, росіяни били з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Влучання зафіксовано у восьми населених пунктах: містах Костянтинівці, Красногорівці, селищах Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, селах Багатир, Карлівка, Птиче.

Пошкоджено 45 цивільних об'єктів: 24 житлові будинки, пошта, магазини, критична інфраструктура, автотранспорт.



Красногорівку російські війська атакували з артилерії — вбили одну людину, ще одну – поранили. Руйнувань зазнали два приватні будинки.



«Ураганами» армія російських загарбників накрила Нью-Йорк. Загинула людина, двоє зазнали травм. Пошкоджено три приватні будинки.



Дві авіабомби КАБ-250 окупанти скинули на Багатир — пошкодили два будинки, магазин, пошту, адмінбудівлю.



З РСЗВ «Смерч» російська армія вдарила по ринку у Костянтинівці. П'ятеро мирних жителів дістали поранення. Пошкоджено десять будинків, магазин, п'ять цивільних автомобілів, шість прибудинкових газопроводів, електромережі.