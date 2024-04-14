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Зеленский заявил об усложнении ситуации на Донецком направлении

14 апреля 2024, 21:19

Зеленский заявил об усложнении ситуации на Донецком направлении

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал, что ситуация на Донецком направлении фронта усложняется. 

«Фронт. Ситуация на фронте во время такой горячей войны всегда сложная. Но в эти дни особенно на Донецком направлении — становится более тяжелой. Благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупантов», — заявил Зеленский.

В частности, президент выразил благодарность 58-й отдельной мотопехотной бригаде, 68-й отдельной егерской бригаде и 148-й отдельной артиллерийской бригаде десантно-штурмовых войск. Кроем того, он отметил 55-ую отдельную артиллерийскую бригаду, бойцов ГУР из подразделений «Кракен», «Артан» и воинов 9-го департамента ГУР.

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