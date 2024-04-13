За Богдановку продолжаются интенсивные бои — Минобороны

В министерстве обороны Украины сообщили, что интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются. Так в ведомстве прокомментировали утреннее сообщение DeepState о том, что село захвачено российскими оккупантами.



«Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов», — сообщило Минобороны в Telegram.



За пятницу, 12 апреля, на фронте состоялось 97 боестолкновений.



На Бахмутском направлении отражено 33 атаки армии РФ. В частности на этом направлении бои шли в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Выемка, Роздоловка, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка, Андреевка в Донецкой области.



Ранее сообщалось, что российская армия потеряла десятки единиц своей военной техники в попытках захватить село Тоненькое Донецкой области.



Ранее «Новости Донбасса» разбирались, какое значение Часов Яр имеет в военном плане для российских оккупантов и почему армия РФ так пытается его захватить.