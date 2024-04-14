Зеленський заявив про ускладнення ситуації на Донецькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів, що ситуація на Донецькому напрямку фронту ускладнюється.



«Фронт. Ситуація на фронті під час такої гарячої війни завжди є складною. Але в ці дні особливо на Донецькому напрямку стає важчою. Дякую кожній бригаді, кожному солдатові і командиру, які роблять все, щоб захистити наші позиції, і які знищують окупантів», — заявив Зеленський.



Зокрема, глава держави висловив подяку 58-й окремій мотопіхотній бригаді, 68-й окремій єгерській бригаді та 148-й окремій артилерійській бригаді десантно-штурмових військ. Крім того, він відзначив 55-ту окрему артилерійську бригаду, бійців ГУР із підрозділів «Кракен», «Артан» та воїнів 9-го департаменту ГУР.