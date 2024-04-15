Чтобы защитить Израиль, не понадобился договор НАТО — Зеленский призывает мир так же защитить небо Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя масштабную атаку Ирана на Израиль, обратил внимание, что многие страны выступили единым фронтом, чтобы помочь Тель-Авиву отразить удар.



«Сейчас весь мир увидел союзников в небе Израиля и соседних стран, каким действительно эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе единства достаточная политическая воля. Вместе действовали Израиль, Америка, Великобритания, Франция, Иордания», — отметил он.



Он отметил, что Израиль не является членом НАТО.



«И не нужно было ничего такого, как активация пятой статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь», — сказал Зеленский.



По словам президента, «Шахеды» в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика так же бьет по Украине.



«Мы будем говорить с партнерами об этом», — сказал Зеленский.



Он отметил, что приоритетом в работе с партнерами в ближайшие недели будет ПВО и оружие для передовой.



«Провел сегодня совещания по нашей работе с партнерами в ближайшие недели. Как и раньше первым приоритетом будут ПВО и оружие для наших воинов на передовой. И также первым приоритетом останется для нас и консолидация партнеров, единство мира», — сказал президент в видеообращении.

Более 200 ракет и беспилотников выпустил Иран по Израилю в ночь на 14 апреля. 99% ракет были сбиты. Израилю помогли ряд стран, среди которых США, Иордания, Великобритания, Франция.