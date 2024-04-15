Щоб захистити Ізраїль, не знадобився договір НАТО — Зеленський закликає мир так само захистити небо України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи масштабну атаку Ірану на Ізраїль, наголосив, що багато країн виступили єдиним фронтом, щоб допомогти Тель-Авіву відбити удар.



«Зараз увесь світ побачив союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Великобританія, Франція, Йорданія», — зазначив він.



Він зазначив, що Ізраїль не є членом НАТО.



І не потрібно було нічого такого, як активація п'ятої статті. І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя», - сказав Зеленський.



За словами президента, «Шахеди» у небі України звучать так само як і у небі Близького Сходу. Балістика так само б'є Україною.



«Ми говоритимемо з партнерами про це», — сказав Зеленський.



Він зазначив, що пріоритетом у роботі з партнерами найближчими тижнями буде ППО та зброя для передової.



«Провів сьогодні наради щодо нашої роботи з партнерами у найближчі тижні. Як і раніше першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І також першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу», — сказав президент у відеозверненні.

Понад 200 ракет і безпілотників випустив Іран Ізраїлем у ніч проти 14 квітня. 99% ракет було збито. Ізраїлю допомогли низка країн, серед яких США, Йорданія, Велика Британія, Франція.