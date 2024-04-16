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Через російські обстріли в Херсонській області поранено двох людей, серед них дитина

16 квітня 2024, 09:50

Через російські обстріли в Херсонській області поранено двох людей, серед них дитина

За минулу добу російські війська обстрілювали Херсон та ще 14 населених пунктів області. Про це вранці у вівторок, 16 квітня, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Повідомляється, що минулої доби противник обстрілював Антонівку, Інженерне, Велетенське, Білоусове, Львово, Тягинку, Микільське, Одрадокаменку, Кізоміс, Дніпровське, Янтарне, Білозерку, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

«Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області, у тому числі пошкоджено приватні будинки. Було зафіксовано попадання в об'єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль. Через російську агресію 2 особи отримали поранення, одна з них — дитина», — йдеться у повідомленні керівника ОВА.

Повідомляється також, що під час нічної атаки дронів сили протиповітряної оборони України знищили над територією області два Shahed-131/136.

Нагадаємо, Росія готує великий наступ на початку літа. Якщо на той час військова допомога США не буде розблокована, контрнаступ окупантів стане серйозною проблемою для Сил оборони України.

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