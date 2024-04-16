Російська РЛС далекої дії уражена у Брянській області

У Брянській області Росії виведено з ладу російську РЛС далекої дії. Фото: Міноборони РФ

На території Росії в Брянській області уражена радіолокаційна станція (РЛС), яка контролювала небо на 700 кілометрів углиб України. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело у СБУ у вівторок, 16 квітня.



«Цього разу у росіян стало на один менше модернізованого комплексу "Небо-У", який допомагав агресору виявляти українські засоби поразки та підтримував бомбардувальники, які атакували КАБами українське пограниччя», — розповів співрозмовник агентства.



За його словами, РЛС вартістю $100 млн вразили сім дронів-камікадзе літакового типу. Комплекс виведено з ладу.



У СБУ вважають, що тепер у противника поменшало можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України.



«Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці», — додали у спецслужбі.



Раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку українські військовослужбовці за допомогою ударного безпілотника знищили російську машину з комплексу РЕБ «Борисоглебськ-2».