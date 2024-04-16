Слов'янськ отримав допомогу для ремонту електромереж від шведської компанії

Комунальне підприємство Слов'янської міської ради «Благоустрій» отримало вже другу партію енергетичного обладнання від спеціалізованої компанії Швеції Vattenfall Services Nordic AB, написав голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«Перша партія надійшла ще у березні 2024 року. Така допомога дозволяє нашим фахівцям оперативно ремонтувати електромережі, пошкоджені обстрілами з боку РФ, та підтримувати життєдіяльність наших міст», - заявив Філашкін.
Нагадаємо, за два дні фахівці виконали низку ремонтів та повернули електрику мешканцям 29 населених пунктів, знеструмлених через обстріл з боку армії РФ.