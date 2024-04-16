Бывший топ-чиновник из СНБО Гладковский объявлен в розыск

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Его обвиняют в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.



«16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об объявлении в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО, который совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн грн», — говорится в сообщении САП.



Как сообщается, суд учел неявки обвиняемого в судебные заседания и наличие подтвержденной информации о пребывании указанного лица за рубежом и удовлетворил ходатайство.



Ранее, в ходе досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно — ПАО «Автомобильная компания Богдан Моторс».



Напомним, бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины. Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему первому заместителю Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.



Позже за находящегося под арестом экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины внесли залог в размере 10 миллионов гривен. После чего стало известно, что он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве.



Высший антикоррупционный суд поддержал ходатайство НАБУ и САП о заочном аресте сына бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоря, ему инкриминируют организацию злоупотреблений на 13 млн. грн.