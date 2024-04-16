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Колишнього чиновника з РНБО Гладковського оголошено в розшук

16 квітня 2024, 18:04

Колишнього чиновника з РНБО Гладковського оголошено в розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського. Його звинувачують у зловживаннях пыд час закупівлі автомобілів для армії, –  повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«16 квітня 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО, який спільно з колишнім заступником міністра оборони та директором департаменту міністерства оборони звинувачується у завданні збитку державі 17,44 млн грн», — йдеться у повідомленні САП.

Як зазначаэться, суд врахував неявки обвинуваченого на судові засідання та наявність підтвердженої інформації про перебування зазначеної особи за кордоном та задовольнив клопотання.

Раніше під час досудового розслідування встановлено, що ексчиновник РНБО скористався надаою йому владою та службовим становищем всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ «Автомобільна компанія Богдан Моторс».

Нагадаємо, колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримали співробітники Національного антикорупційного бюро України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру колишньому першому заступнику Ради національної безпеки та оборони Олегу Гладковському.

Пізніше за ексзаступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, який перебуває під арештом, внесли заставу у розмірі 10 мільйонів гривень. Потому стало відомо, що він вийшов із Лук'янівського СІЗО у Києві.

Вищий антикорупційний суд підтримав клопотання НАБУ та САП щодо заочного арешту сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря. Йому інкримінують організацію зловживань на 13 млн грн.

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