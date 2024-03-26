Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

Алексей Данилов уволен с должности секретаря СНБО, которую занимал с 2019 года. Фото: СНБО

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства во вторник, 26 марта.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Другим своим указом Зеленский назначил новым секретарем СНБО Александра Литвиненко, возглавлявшего Службу внешней разведки (СВР) Украины.

Соответственно, новым главой СВР стал Олег Иващенко.

Алексей Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины. Он занимал этот пост с 3 октября 2019 года.

Напомним, ранее Алексей Данилов назвал спецпредставителя Китая Ли Хуэя «каким-то Хуи», раскритиковав предложение Китая о мирных переговорах с Россией.