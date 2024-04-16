Оккупанты обстреляли Шосткинский район: один человек ранен

Шосткинский район: спасатели ликвидировали последствия ударов РФ. Фото: ГСЧС

16 апреля специалисты ГСЧС проводили аварийно-восстановительные работы в одном из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области, который подвергся российскому обстрелу. Об этом информирует управление ГСЧС Украины в Сумской области.



«С помощью специальных материалов в ранее поврежденном учебном заведении были временно восстановлены окна. Во второй половине этого же дня, враг снова нанес удар по данному населенному пункту. В результате атаки загорелось нежилое помещение», — заявили в ГСЧС области.

Шосткинский район: спасатели ликвидировали последствия ударов РФ. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. Предварительно травмирован один гражданский.



«Враг ставит целью уничтожить систему жизнеобеспечения региона. Однако Сумщина, несмотря ни на что, живет и работает. С начала года, РФ произвела 4 140 обстрелов, в три раза увеличилось количество ударов. Оккупанты практически нанесли 500 авиаударов», — рассказал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.







Напомним, во время обстрела Сумской области оккупационная армия РФ повредила пожарно-спасательное подразделение.