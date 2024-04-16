Росіяни обстріляли Шосткинський район: одну людину поранено

Шосткинський район: рятувальники ліквідували наслідки ударів РФ. Фото: ДСНС

16 квітня фахівці ДСНС проводили аварійно-відновлювальні роботи в одному з населених пунктів Шосткинського району Сумської області, який зазнав російського обстрілу. Про це повідомляє управління ДСНС України в Сумській області.



«За допомогою спеціальних матеріалів в раніше пошкодженому закладі освіти тимчасово відновлено вікна. У другій половині цього ж дня ворог знову завдав удару по цьому населеному пункту. Внаслідок атаки загорілося нежитлове приміщення», — заявили в ДСНС області.

Шосткинський район: рятувальники ліквідували наслідки ударів РФ. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували пожежу. Попередньо, травмовано одну цивільну людину.



«Ворог ставить за мету знищити систему життєзабезпечення регіону. Однак Сумщина, незважаючи ні на що, живе та працює. З початку року РФ здійснила 4 140 обстрілів, втричі збільшилася кількість ударів. Окупанти практично завдали 500 авіаударів», - розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.







Нагадаємо, під час обстрілу Сумської області окупаційна армія РФ пошкодила пожежно-рятувальний підрозділ.