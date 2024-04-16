Мариуполь: взамен жилья оккупанты будут выдавать только денежную компенсацию ►

В оккупированном Мариуполе теперь взамен утраченного жилья будут выдавать только денежную компенсацию. Как сообщают мариупольчане, денежная компенсация должна составлять 7 тысяч рублей за квадратный метр. Но даже этих денег люди получить не могут.





Одна из местных жительниц пишет, что подала заявление в октябре 2023 года, комиссия насчитала 100% компенсации, так как дома по факту — его разобрали под ноль для восстановления. Однако полноценной компенсации не будет. Группировка «ДНР» решила выплачивать по 7 тысяч рублей за квадратный метр.



Если человек полностью утратил жилье в многоквартирном доме, ему обещали предоставить выбор: компенсация 35 тысяч рублей за квадратный метр либо новая квартира. Жителям частного сектора предусматривалась только финансовая поддержка.



Но пока что люди чаще всего получают уведомление от так называемой местной администрации о необходимости переписать заявление. Предыдущие документы просто теряются, а место в очереди на выплаты загадочным образом пропадает.



По словам местных жителей, назначенные Кремлем власти оккупированного Мариуполя заинтересованы, чтобы люди брали ипотеку на новое жилье. То есть сами выплачивали за свои же, разрушенные армией РФ, квартиры.



В свою очередь оккупационные администрации говорят, что права мариупольчан на получение компенсационного жилья будут соблюдены. Таков был ответ жителям домов, на месте которых планируется ипотечное строительство.



Есть в Мариуполе дома, которые восстанавливают за счет меценатов. Правда, в этом случае, речь идет о чьем-то частном доме, а получателя помощи определяет так называемая администрация района.



По оценкам ООН, в результате осады и постоянных российских обстрелов в городе были повреждены или разрушены до 90% многоэтажных жилых домов.



Вскоре после того, как Россия окончательно оккупировала Мариуполь, российские компании начали активно строить в городе коммерческую недвижимость, а государственные проектировщики даже создали план развития Мариуполя до 2035 года. Но горожане уже разуверились в том, что будут жить здесь в своих новых или отреставрированных квартирах и домах.