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Маріуполь: за розбите житло окупанти видаватимуть лише грошову компенсацію ►

16 квітня 2024, 22:14

Маріуполь: за розбите житло окупанти видаватимуть лише грошову компенсацію ►

Маріуполь: за розбите житло окупанти видаватимуть лише грошову компенсацію

В окупованому Маріуполі тепер замість втраченого житла видаватимуть лише грошову компенсацію. Як повідомляють маріупольці, грошова компенсація має становити 7 тисяч рублів за квадратний метр. Але навіть ці гроші люди отримати не можуть.

Одна з місцевих жительок розповіла, що подала заяву у жовтні 2023 року. Комісія нарахувала 100% компенсації, оскільки будинки за фактом розібрали під нуль для відновлення. Проте повноцінної компенсації не буде. Угруповання «ДНР» вирішило виплачувати по 7 тисяч рублів за квадратний метр.

 Якщо людина остаточно втратила житло у багатоквартирному будинку, їй обіцяли надати вибір: компенсація 35 тисяч рублів за квадратний метр або нова квартира. Мешканцям приватного сектора передбачалася лише фінансова підтримка.

Але поки люди найчастіше одержують повідомлення від так званої місцевої адміністрації про необхідність переписати заяву. Попередні документи  просто губляться, а місце у черзі на виплати загадковим чином зникає.

 За словами місцевих жителів, призначена Кремлем влада окупованого Маріуполя зацікавлена, щоб люди брали іпотеку на нове житло. Тобто самі виплачували за свої ж зруйновані армією РФ квартири.

Своєю чергою, окупаційні адміністрації кажуть, що права маріупольців на отримання компенсаційного житла будуть дотримані. Такою була відповідь мешканцям будинків, на місці яких планується іпотечне будівництво.

 Є у Маріуполі будинки, які відновлюють коштом меценатів. Щоправда, у цьому разі йдеться про чийсь приватний будинок, а отримувача допомоги визначає так звана адміністрація району.

 За оцінками ООН, внаслідок облоги та постійних російських обстрілів у місті було пошкоджено або зруйновано до 90% багатоповерхових житлових будинків. 

Невдовзі після того, як Росія остаточно окупувала Маріуполь, російські компанії почали активно будувати у місті комерційну нерухомість, а державні проєктувальники навіть створили план розвитку Маріуполя до 2035 року. Але містяни вже зневірилися у тому, що житимуть тут у своїх нових чи відреставрованих квартирах та будинках.

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