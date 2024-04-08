В оккупированном Мариуполе во время раздачи еды погиб человек, более десяти получили ранения

Во временно оккупированном Мариуполе на улице Комсомольской, 61 во время раздачи пищи произошла потасовка среди местных жителей, в результате которой один человек погиб, а 13 человек травмированы. Об этом сообщают активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Желтая Лента».

Кроме того, они рассказали, что в городе есть недостаток продуктов питания нормального качества. Все ввезенные товары низкосортные. Это касается также текстильных выборов. В то же время цены в магазинах Мариуполя значительно выше, даже московских.