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Украина может получить шесть систем Patriot от партнеров — Шольц

18 апреля 2024, 19:30

Украина может получить шесть систем Patriot от партнеров — Шольц

От партнеров по НАТО Украина может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц рассказал, что партнеры по НАТО могут поставить Украине шесть систем Patriot, кроме уже переданной Германией.

«Мы уже предоставили две системы, теперь мы поставили и третью, и мы являемся страной, которая делает наиболее существенный вклад в это дело. Последняя, третья система, о которой мы объявили и которая будет передана Украине и будет там использоваться, — это также наш призыв к другим странам принять аналогичные решения», — сказал Шольц.

По словам канцлера, Альянс ясно дал понять, что системы, имеющиеся в странах НАТО, могут быть переданы, чтобы позволить Украине лучше защитить себя от многочисленных российских атак.

«Мы слышали о семи дополнительных системах. Одна из них — наша. Мы таки надеемся найти еще шесть в контексте НАТО, и я снова использовал эту возможность на многих переговорах, чтобы донести эту мысль», — подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зелеснкий заявил, что для защиты Украины от ежедневных атак со стороны армии РФ нужны противовоздушная оборона, боевые самолеты и артиллерия.

 

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