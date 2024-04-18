Україна може отримати шість систем Patriot від партнерів

Від партнерів НАТО Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив Канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц розповів, що партнери по НАТО можуть поставити Україні шість систем Patriot, окрім уже переданої Німеччиною.

«Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили і третю, і ми є країною, яка робить найбільший внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні і там використовуватиметься, — це також наш заклик до інших країн ухвалити аналогічні рішення», — сказав Шольц.

За словами канцлера, Альянс чітко дав зрозуміти, що системи, які є в країнах НАТО, можуть бути передані, щоб дозволити Україні краще захистити себе від численних російських атак.

«Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову скористався цією можливістю на багатьох переговорах, щоб донести цю думку», - наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зелеснкий заявив, що для захисту України від щоденних атак з боку армії РФ потрібні протиповітряна оборона, бойові літаки та артилерія.