Оккупанты скинули на Украинск авиабомбу: есть повреждения

Россияне атаковали Украинск 18 апреля. Фото: Селидовская ГВА

Российские войска вчера вечером, 18 апреля, атаковали Украинск Селидовской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Селидовской городской военной администрации.



Сообщается, что обстрел произошел примерно в 21:10, россияне применили авиационную бомбу «УМПБ д-30», которая ударила по частному сектору города Украинск.

По уточненной информации, в результате атаки повреждены частные жилые дома, в частности, кровля, и окна. Также разрушены гараж и хозяйственное сооружение.





Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Ранее мы писали, что за 18 апреля российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. От рук оккупантов четверо гражданских убиты.