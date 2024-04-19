Окупанти скинули на Українськ авіабомбу: є пошкодження

Росіяни атакували українців 18 квітня. Фото: Селидівська ГВА

Російські війська вчора ввечері, 18 квітня, атакували Українськ Селидівської громади Донецької області. Про це повідомили у прес-лужбі Селидівської міської військової адміністрації.



Повідомляється, що обстріл стався приблизно о 21:10, росіяни застосували авіаційну бомбу «УМПБ д-30», яка вдарила по приватному сектору міста Українськ.

За уточненою інформацією, в результаті атаки пошкоджено приватні житлові будинки, зокрема, покрівлю та вікна. Також зруйновано гараж та господарську споруду.





Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



Раніше ми писали, що за 18 квітня російські окупанти обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Від рук окупантів четверо цивільних убито.