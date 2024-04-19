Прокуратура требует признать недействительным договор на ремонт моста в Краматорском районе

Договор на ремонт моста в Краматорском районе Донецкой области прокуратура требует признать недействительным из-за завышенной цены. Фото: Донецкая областная прокуратура

Хозяйственным судом Донецкой области открыто производство по иску Славянской окружной прокуратуры о признании недействительными решения о проведении публичных закупок и договора на выполнение строительных работ стоимостью около 500 млн гривен. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Отмечается, что в ноябре 2023 года между Службой восстановления и развития инфраструктуры в Донецкой области и ООО заключен договор о капитальном ремонте моста через реку Северский Донец, расположенный на автодороге «Доброполье — Лиман»

Во время тендерной процедуры заказчик неправомерно отклонил предложение другого участника, предложившего отремонтировать мост за сумму менее 19 млн грн, чем победитель торгов. Кроме того, проведение закупки в условиях военного положения, предусматривающего выполнение подрядных работ на расстоянии около 20 км от временно оккупированной территории, нецелесообразно и опасно.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост через Северский Донец в Святогорске планируют полностью отремонтировать весной нынешнего года.