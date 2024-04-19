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Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на ремонт мосту у Краматорському районі Донеччини

19 квітня 2024, 12:14

Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на ремонт мосту у Краматорському районі Донеччини

Договір на ремонт мосту у Краматорському районі Донецької області прокуратура вимагає визнати недійсним через завищену ціну. Фото: Донецька обласна прокуратура Договір на ремонт мосту у Краматорському районі Донецької області прокуратура вимагає визнати недійсним через завищену ціну. Фото: Донецька обласна прокуратура

Господарський суд Донецької області відкрив провадження за позовом Слов'янської окружної прокуратури про визнання недійсними рішення про проведення публічних закупівель та договору на виконання будівельних робіт вартістю близько 500 млн гривень. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що у листопаді 2023 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Донецькій області та ТОВ укладено договір про капітальний ремонт мосту через річку Сіверський Донець, розташовано на автодорозі «Добропілля — Лиман».

Під час тендерної процедури замовник неправомірно відхилив пропозицію іншого учасника, який запропонував відремонтувати міст дешевше, ніж переможець торгів – менш ніж 19 млн грн. Крім того, проведення закупівлі в умовах воєнного стану, що передбачає виконання підрядних робіт на відстані близько 20 км від тимчасово окупованої території, є недоцільним та небезпечним.

Раніше повідомлялося, що автомобільний міст через Сіверський Донець у Святогірську планують повністю відремонтувати навесні цього року.

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