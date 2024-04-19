Разрушение Часов Яр: оккупанты наносят авиаудары. Фото: кадр из видео

В сети появились видео, на которых запечатлены увиаудары российскими ВКС по населенному пункту Часов Яр Донецкой области. Соответствующие видео выложили z-каналы.



На кадрах можно увидеть, как армия агрессора буквально стирает город с лица земли постоянными бомбардировками КАБами.



Бахмутское направление остается одним из самых горячих на фронте. Лишь за последние сутки, украинские воины отразили 25 атак в этом районе.



Согласно данным Генерального штаба ВСУ, войска РФ нанесли 11 ракетных и 78 авиационных ударов, часть из которых пришлась на Часов Яр.



Напомним, всего за сутки российская армия 18 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области.



Также в Днепре, ракета типа Х-22, предназначенная для поражения авианосцев, попала в многоподъездный жилой дом на Вокзальной площади, 20 апреля объявлен днем траура.