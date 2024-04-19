Армия РФ почти 20 раз обстреляла Донетчину за сутки: Филашкин показал последствия

Россияне атаковали Донетчине. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российская армия 18 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Глава областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что россияне атаковали три района, в результате атак повреждены жилые дома, есть жертвы.



Ситуация в регионе следующая:



Покровский район. В южной части района 4 человека погибли: 2 в Красногоровке, 1 в Очеретино и 1 в Селидово. В Украинске повреждено 12 домов. В Кураховской громаде обстрелян поселок Острое.





Краматорский район. В Лиманской громаде поврежден дом в Заречном, обстреляны Торское, Терны и Ямполевка. В Белокузьминовке Константиновской громады повреждено хозяйственное сооружение.



Бахмутский район. В Северном Торецкой громады поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 3 частных дома и промышленное здание. В Северске поврежден дом и 11 нежилых помещений.



Ранее мы писали, что за 18 апреля российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. От рук оккупантов четверо гражданских убиты.