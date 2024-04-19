Російські окупанти продовжують руйнувати Часів Яр авіаударами — відео

Руйнування Часів Яру: окупанти завдають авіаудари. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилися відео, на яких зображені увіаудари російськими ВКС по населеному пункту Часів Яр Донецької області. Відповідні відео виклали z-канали.



На кадрах можна побачити, як армія агресора буквально стирає місто з лиця землі постійними бомбардуваннями КАБами.



Бахмутський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Лише за останню добу українські воїни відбили 25 атак у цьому районі.



За даними Генерального штабу ЗСУ, війська РФ завдали 11 ракетних і 78 авіаційних ударів, частина з яких припала на Часів Яр.



Нагадаємо, лише за добу російська армія 18 разів обстріляла населені пункти Донецької області.



Також у Дніпрі, ракета типу Х-22, призначена для ураження авіаносців, влучила у житловий будинок на Вокзальній площі, 20 квітня у місті оголошено днем жалоби.