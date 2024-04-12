В Донецке пропал пророссийский пропагандист из США

В оккупированном Донецке пропал прокремлёвский пропагандист из США. Фото: соцсети

В оккупированном Донецке объявили в розыск 63-летнего американского пропагандиста кремлевской медиагруппы «Россия Сегодня» Рассела Боннера Бентли по прозвищу «Техас», который пропал 8 апреля текущего года. Об этом сообщили в «МВД ДНР».

«8 апреля 2024 года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — отметили там.

В «МВД» добавили, что Рассел Бентли был одет в черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки, при себе имел сумку зеленого цвета. Из особых примет — у него на плече татуировка в виде стрелы.

По информации Тelegram-канала ASTRA, Рассел Бентли снимал днем 8 апреля последствия прилета в Петровском районе оккупированного Россией Донецка и затем перестал выходить на связь. Об этом силовикам заявила его супруга.

В кремлевских СМИ Рассела Бентли называют «американским военкором». С 2014 года он принимал участие во вторжении РФ в Украину. Имеет гражданство РФ. Переехав в Донецк, Бентли женился на местной девушке.