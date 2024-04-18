Прокремлівського пропагандиста-американця викрали російські військові у Донецьку

Американського прокремлівського пропагандиста на прізвисько «Техас» викрали у Донецьку російські військові. Фото: соцмережі

Справа про зникнення проросійського пропагандиста з США Рассела Бентлі на прізвисько «Техас» у Донецьку набула нового оберту. Його дружина Людмила заявила, що Рассела Бентлі викрали російські військові.

«Мого чоловіка взяли та продовжують незаконно утримувати військові, танкісти, з 5-ї бригади. Рассела жорстко затримали 8 квітня 2024 року приблизно між 16:20 та 17:00 в районі Автобази в Петрівському районі Донецька», — написала Людмила Бентлі в Тelegram.

Також інформацію про викрадення підтверджує російський «воєнкор» Георгій Медведєв.

Telegram-канал «Батальйон Схід» написав, що за фактом зникнення Бентлі порушено кримінальну справу, ситуацію контролює Адміністрація Президента РФ.

«Ми спілкувалися з представниками правоохоронних органів — вони підтверджують інформацію, викладену Людмилою, і мають у своєму розпорядженні відповідні свідчення очевидців. Справа за міністерством оборони та військовою контррозвідкою — як швидко вони вмикаються», — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку оголосили в розшук 63-річного американського пропагандиста кремлівської медіагрупи «Росія Сьогодні» Рассела Боннера Бентлі на прізвисько «Техас», який зник 8 квітня поточного року.