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У Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі

19 квітня 2024, 18:32

У Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі

Рассел Бентлі. Фото з відкритих джерел Рассел Бентлі. Фото з відкритих джерел

В окупованому Донецьку вбито прокремлівського пропагандиста з США Рассела Бентлі. Про це повідомила його дружина Людмила та голова «Громадської палати ДНР» Олександр Кофман.

«Інформацію отримав від дружини „Техасу“, Людмили, їй повідомили, що аналіз ДНК підтвердив збіг з Расселом. Тіло вона ще не бачила, тож шанс на диво є завжди», — заявив Кофман.

Рассел Бентлі пропав у Петровському районі Донецька 8 квітня після обстрілу. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. Було відкрито кримінальну справу щодо фатку зникнення.

Пізніше його дружина повідомила, що Бентлі викрали російські військові.

У батальйоні «Восток», у складі якого воював Бентлі у 2014–2017 роках, сьогодні заявили, що його вбивць покривають.

Рассел Бентлі народився в Техасі і більшу частину життя прожив у цьому американському штаті. 2014 року приїхав до Донецька і вступив до лав бойовиків «ДНР».

У 2017 році став «військовим кореспондентом» та блогером, співпрацював із прокремлівськими ЗМІ. Бентлі залишився жити в Донецьку, де одружився з місцевою мешканкою.

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