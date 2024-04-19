При обстреле Днепропетровщины у 6-летнего мальчика погибла вся семья

Стало известно, что среди жертв от российского обстрела 19 апреля на Днепропетровщине погибла целая семья. 6-летний мальчик остался сиротой. Об этом сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Маленький 6-летний мальчик остался один, погибла вся его семья. От российской ракеты в Синельниково сегодня погибли его мама, бабушка, старшая сестра 14 лет и 8-летний брат. Отец умер еще год назад», - сообщил Лукашук.

Ребенок сейчас находится в областной больнице. У него осколочные ранения челюсти, ожоги, сотрясение.

Напомним, сегодня рано утром российские военные обстреляли ракетами Днепр и Днепропетровскую область. В городе завтра, 20 апреля, будет объявлен днем траура по погибшим в результате утренней российской атаки.