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Під час обстрілу Дніпропетровщини у 6-річного хлопчика загинула вся родина

19 квітня 2024, 22:30

Під час обстрілу Дніпропетровщини у 6-річного хлопчика загинула вся родина

Стало відомо, що серед жертв російського обстрілу 19 квітня на Дніпропетровщині загинула ціла родина. 6-річний хлопчик залишився сиротою. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

«Маленький 6-річний хлопчик залишився сам, загинула вся його родина. Від російської ракети у Синельниковому сьогодні загинули його мама, бабуся, старша сестра 14 років та 8-річний брат. Батько помер ще рік тому», – повідомив Лукашук.

Дитина зараз перебуває в обласній лікарні. У малого осколкові поранення щелепи, опіки, струс.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові обстріляли ракетами Дніпро та Дніпропетровську область. 20 квітня на Дніпропетровщині оголошено днем жалоби за загиблими через ранкову російську атаку.

 

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