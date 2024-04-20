Россия ночью ударила по Мирнограду Донецкой области

В течение пятницы, 19 апреля, оккупационные войска РФ 1560 раз обстреляли территорию Донецкой области.



В полиции назвали 6 населенных пунктов, которые пострадали от российских ударов: города Дружковка, Красногоровка, Украинск, поселок Нью-Йорк, села Галициновка, Предтечино.

Поврежден 31 гражданский объект — 28 жилых домов, автомобиль, газопровод, линия электропередач.

В Украинске ранен мирный житель, повреждены 7 многоквартирных домов.

На Дружковку российские войска сбросили управляемую авиабомбу «УМПБ Д-30 СМ». Также здесь ранен мирный житель. Повреждены 16 частных домов и автомобиль, перебиты коммуникации.

Еще двое жителей травмированы в результате артиллерийских обстрелов в Красногоровке и Нью-Йорке. Повреждены многоквартирный и частный дома.



Галициновку оккупант обстрелял из РСЗО «Ураган». Повреждены три дома.



В ночь на 20 апреля, российская армия направила четыре ракеты на Мирноград. Разрушениям подверглись два многоквартирных дома, предприятие, админздание, котельная. Информации о пострадавших не поступало.