Росія вночі вдарила по Мирнограду Донецької області

У п'ятницю, 19 квітня, окупаційні війська РФ 1560 разів обстрілювали територію Донецької області.



У поліції назвали 6 населених пунктів, які потерпали від російських ударів: міста Дружківка, Красногорівка, Українськ, селище Нью-Йорк, села Галицинівка, Предтечине.

Пошкоджено 31 цивільний об'єкт: 28 житлових будинків, автомобіль, газопровід, лінія електропередач.

В Українську поранено мирного мешканця, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків.

На Дружківку російські війська скинули керовану авіабомбу УМПБ Д-30 СМ. Також тут поранено мирного жителя. Пошкоджено 16 приватних будинків та автомобіль, перебито комунікації.

Ще двох жителів травмовано внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці та Нью-Йорку. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.



Галицинівку російські окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено три будинки.



У ніч проти 20 квітня російська армія спрямувала чотири ракети на Мирноград. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, підприємство, адмінбудівля, котельня. Інформації щодо постраждалих не надходило.