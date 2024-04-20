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Росія вночі вдарила по Мирнограду Донецької області

20 квітня 2024, 10:13

Росія вночі вдарила по Мирнограду Донецької області

Росія вночі вдарила по Мирнограду Донецької області

У п'ятницю, 19 квітня, окупаційні війська РФ 1560 разів обстрілювали територію Донецької області.

У поліції назвали 6 населених пунктів, які потерпали від російських ударів: міста Дружківка, Красногорівка, Українськ, селище Нью-Йорк, села Галицинівка, Предтечине.

Пошкоджено 31 цивільний об'єкт: 28 житлових будинків, автомобіль, газопровід, лінія електропередач.

В Українську поранено мирного мешканця, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків.

На Дружківку російські війська скинули керовану авіабомбу УМПБ Д-30 СМ. Також тут поранено мирного жителя. Пошкоджено 16 приватних будинків та автомобіль, перебито комунікації.

Ще двох жителів травмовано внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці та Нью-Йорку. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки.

Галицинівку російські окупанти обстріляли з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено три будинки.

 У ніч проти 20 квітня російська армія спрямувала чотири ракети на Мирноград. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки, підприємство, адмінбудівля, котельня. Інформації щодо постраждалих не надходило. 

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