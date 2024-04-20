В Донецке несколько человек подорвались на мине и были атакованы дронами

За пятницу, 19 апреля, в оккупированном Донецке ранены три человека и один — погиб. В группировке «ДНР» утверждают, что всего за день было три обстрела. Люди пострадали в результате атак боевых дронов и из-за мин.



В результате атаки беспилотника ранена 43-летняя женщина в Кировском районе. На кладбище №2/16 в Петровском районе ранена 54-летняя женщина. Там же погиб 57-летний мужчина.



Также в Петровском районе в результате вчерашнего сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ранен 59-летний мужчина.