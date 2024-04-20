Двое мужчин расстреляли полицейских в Винницкой области: подробности

Неизвестные в военной форме расстреляли полицейских вблизи села Яланец в Винницкой области. Это произошло в ночь на 20 апреля. Огонь по правоохранителям открыли после того, как они остановили автомобиль.



Судя по видео, которое публикуют СМИ, полицейские попросили их открыть ящики, которые находились в багажнике. Нападавшие сделали вид, что ищут нож для того, чтобы открыть ящики, а затем начали стрелять в работников полиции.



От полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, его напарник ранен.



На территории Винницкой и Одесской областей введена полицейская операция.



По данным Нацполиции, уже удалось установить лиц, вероятно причастных к совершению преступления, принимаются меры по установлению их местонахождения и задержанию.



СМИ пишут, что подозреваемые — военнослужащие ВСУ — отец Валерий Василаке и сын Виталий Василаке.



Позже было обнародовано видео с боди-камеры правоохранителя и появилась информация, что к нападению могут быть причастны двое действующих военнослужащих, отец и сын.



Командование войск Оперативного командования «Юг» заявило, что способствует правоохранительным органам в поиске и задержании подозреваемых.



Командование подчеркнуло, что подозреваемые в совершении преступления лица «уже более года не имеют отношения» к 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.



«Два лица, которых разыскивают — не являются военнослужащими 28 ОМБр. Не распространяйте неправдивую информацию», — подчеркивается в заявлении 28-й ОБМр.



В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что проверяют причастность к совершению преступления двух военнослужащих, и сообщили об открытии уголовного производства.